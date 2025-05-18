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Gizli kasa Ertan Yıldız itirafçı oldu! İmamoğlu’nun rüşvet ağını anlattı

Gizli kasa Ertan Yıldız itirafçı oldu! İmamoğlu’nun rüşvet ağını anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.05.2025 08:56
Yolsuzluktan tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası olduğu iddia edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Ertan Yıldız belediyedeki yolsuzluk ve rüşvet çarkını anlattı. Öte yandan yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yapılan aylık tutukluluk incelemesinde, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında tutukluluğunun devamına karar verildi.
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Gizli kasa Ertan Yıldız itirafçı oldu! İmamoğlu’nun rüşvet ağını anlattı
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