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Giresun’da millet bahçesi inşa ediliyor! 2024 yılında tamamlanacak

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Giriş: 15.09.2023 16:58
Güncelleme:15.09.2023 16:59
Giresun'da 24 bin 167 metrekare alana millet bahçesi inşa ediliyor. Projenin 2024 yılı ortalarında tamamlanması planlanıyor. Peki millet bahçesinde neler olacak?
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Giresun’da millet bahçesi inşa ediliyor!
Giresun’da millet bahçesi inşa ediliyor!
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