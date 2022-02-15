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Gerçek bilgiye troll perdelemesi nasıl yapılıyor?

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Giriş: 15.02.2022 21:48
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, sosyal medyada üretilen bir yalan haberin nasıl dolaşıma sokulduğunu ve itibarsızlaştırma operasyonlarının nasıl yapıldığını paylaştı. İşte Kenan Kıran'ın açıklamalarının detayları...
Gerçek bilgiye troll perdelemesi nasıl yapılıyor?
Gerçek bilgiye troll perdelemesi nasıl yapılıyor?
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