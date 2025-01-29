29 Ocak 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Gençlik Merkezilerinde tatil heyecanı! 40 farklı branşta eğitimler veriliyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı sömestr tatilinde öğrenciler için yurt genelinde "Gençlik Kış Kulübü Programı" başlattı. 40 farklı branşta verilen eğitimlerle gençler hem keyifli vakit geçiriyor hem de kendilerini geliştiriyorlar. A Haber’de Ankara'daki bir gençlik merkezine misafir oldu ve gençlerin eğlenceli anlarını sizler için görüntüledi.