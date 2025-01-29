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Gençlik Merkezilerinde tatil heyecanı! 40 farklı branşta eğitimler veriliyor

Gençlik Merkezilerinde tatil heyecanı! 40 farklı branşta eğitimler veriliyor

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.01.2025 15:29
Gençlik ve Spor Bakanlığı sömestr tatilinde öğrenciler için yurt genelinde "Gençlik Kış Kulübü Programı" başlattı. 40 farklı branşta verilen eğitimlerle gençler hem keyifli vakit geçiriyor hem de kendilerini geliştiriyorlar. A Haber’de Ankara'daki bir gençlik merkezine misafir oldu ve gençlerin eğlenceli anlarını sizler için görüntüledi.
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Gençlik Merkezilerinde tatil heyecanı! 40 farklı branşta eğitimler veriliyor
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