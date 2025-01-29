Gençlik Merkezilerinde tatil heyecanı! 40 farklı branşta eğitimler veriliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı sömestr tatilinde öğrenciler için yurt genelinde "Gençlik Kış Kulübü Programı" başlattı. 40 farklı branşta verilen eğitimlerle gençler hem keyifli vakit geçiriyor hem de kendilerini geliştiriyorlar. A Haber’de Ankara'daki bir gençlik merkezine misafir oldu ve gençlerin eğlenceli anlarını sizler için görüntüledi.

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