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Gence'den dünyaya çağrı: Ermeni terörizmini durdurun!
İşgalci Ermenistan’ın ateşkesi bozup 11 Ekim gecesi Gence’de sivillere saldırdığı bölge Azerbaycanlılar tarafından adeta bir çiçek bahçesine dönüştürdü. Yakınlarını kaybettikleri noktalara karanfiller bırakan Azerbaycanlılar dünyaya Ermeni terörizmini durdurun çağrısında bulundu. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı.
İşgalci Ermenistan'ın ateşkesi bozup 11 Ekim gecesi Gence'de sivillere saldırdığı bölge Azerbaycanlılar tarafından adeta bir çiçek bahçesine dönüştürdü. Yakınlarını kaybettikleri noktalara karanfiller bırakan Azerbaycanlılar dünyaya Ermeni terörizmini durdurun çağrısında bulundu. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı.