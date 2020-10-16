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Gence'den dünyaya çağrı: Ermeni terörizmini durdurun!

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Giriş: 16.10.2020 10:42
Güncelleme:16.10.2020 10:55
İşgalci Ermenistan’ın ateşkesi bozup 11 Ekim gecesi Gence’de sivillere saldırdığı bölge Azerbaycanlılar tarafından adeta bir çiçek bahçesine dönüştürdü. Yakınlarını kaybettikleri noktalara karanfiller bırakan Azerbaycanlılar dünyaya Ermeni terörizmini durdurun çağrısında bulundu. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı.

İşgalci Ermenistan'ın ateşkesi bozup 11 Ekim gecesi Gence'de sivillere saldırdığı bölge Azerbaycanlılar tarafından adeta bir çiçek bahçesine dönüştürdü. Yakınlarını kaybettikleri noktalara karanfiller bırakan Azerbaycanlılar dünyaya Ermeni terörizmini durdurun çağrısında bulundu. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı.

A Haber canlı yayınında Erkan Tandan flaş tepki: Azerbaycan zafer kazanırken ateşkes isteyenler, Ermenistan sivilleri hedef aldığında suskun! A HABER CANLI YAYININDA ERKAN TAN'DAN FLAŞ TEPKİ: AZERBAYCAN ZAFER KAZANIRKEN ATEŞKES İSTEYENLER, ERMENİSTAN SİVİLLERİ HEDEF ALDIĞINDA SUSKUN!
Son dakika: Dağlık Karabağın seçilmiş temsilcisi Tural Ganjaliden A Haberde flaş açıklamalar: Düşmana karşı son nefesimize kadar savaşıyoruz SON DAKİKA: DAĞLIK KARABAĞ'IN SEÇİLMİŞ TEMSİLCİSİ TURAL GANJALİ'DEN A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMALAR: DÜŞMANA KARŞI SON NEFESİMİZE KADAR SAVAŞIYORUZ

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