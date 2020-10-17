Gence'de hasar gün ağarınca ortaya çıktı! Saldırıdan kurtulanlar anlattı...

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine gece yarısı füze saldırısı gerçekleştirdi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, saldırının gerçekleştiği Gence'de hasarın görüntüsünü gün ağarınca görüntülerken, saldırıdan kurtulanlar açıklamalarda bulundu.

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 2'si çocuk 13 sivil hayatını kaybetti. Ermeni ordusu, ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri "orta menzilli balistik" füzeyle uykudayken vurdu. Gence'de füzelerin isabet ettiği bölgede çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 40'den fazla evin yıkıldığını duyurdu.

BALESTİK FÜZEYLE SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Öte yandan, Ermeni güçlerinin Gence'deki sivilleri "Elbrus" balistik füzeleriyle vurduğu tespit edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gence'ye düzenlenen saldırıda Scud tipi "Elbrus" balistik füzelerinin kullanıldığını, enkaz alanında bulunan parçaların bunu kanıtladığını duyurdu.

ENKAZ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Gence'de enkaz alanında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, arama kurtarma çalışamalarına arama kurtarma köpeklerinin de katıldığı ifade edildi. Ermenistan'ın Gence'deki sivillere yönelik ikinci saldırısında meydana gelen tahribat gün ağarınca ortaya çıktı.

SALDIRIDAN KURTULANLAR ANLATTI

Terör devleti Ermenistan'ın hain saldırısından kurtulanlar A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

VATAN SAĞ OLSUN TÜRKİYE SAĞ OLSUN

Ermenistan'ın alçak saldırısı sonucu evini kaybeden bir vatandaş "Evim yıkıldı. Vatan sağ olsun, askerlerimiz sağ olsun, Türkiye sağ olsun. Allah hepsini korusun. Düşman cezasını çekecek. Allah canımıza sağlık versin. Bütün vatandaşları Azerbaycan ve Türkiye vatandaşlarını Allah korusun. Dağılan ev olsun. Hiç kimseye bir şey olmasın." dedi.