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Gelibolu’yu kazanmak için sokaklarda! AK Parti adayı tam gaz seçim çalışmasında

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2024 15:22
Gelibolu AK Parti Belediye Başkan adayı Ali Kamil Soyuak'ın seçim çalışmalarına devam ediyor. Esnafın kapısını çalan Ali Kamil Soyuak hedeflerini ve projelerini anlattı.
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