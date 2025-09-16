16 Eylül 2025, Salı
Gebze'de okul yolunda şiddete soruşturma: Çocukları önünde babaya tokat atan şahıs tutuklandı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, iki çocuğunu okula götüren babaya, süratli gittiği için uyardığı cip sürücüsü çocukların gözü önünde tokat attı. Adalet ve İçişleri Bakanları olayla ilgili açıklamalarda bulunarak şüphelilerin yakalandığını duyurdu. Olayda sürücü tutuklanırken, diğer şüpheliye ev hapsi verildi.