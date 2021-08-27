Gebe ve emziren annelerin “aşı” endişesi! Hamileler aşı olabilir mi?

Birçok anne adayı ve emziren anne, acaba bebeğime bir zarar gelir mi diye Kovid-19 aşısı olmaktan kaçınıyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bahadır Ceylan, hamilelerin hastalığı daha ağır geçirdiklerine de vurgu yapıyor. Eğer hamile bir kişi aşı yaptırırsa sonrasında oluşan antikorlar bebeğe de geçiyor. Peki hamileler ve emziren anneler aşı olabilir mi? Bu konuya uzmanlar ne diyor? İşte yanıtı.

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