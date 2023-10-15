Gazze'nin güneyine sığınan Filistinlilere yakıt olmadığı için odun ateşinde yemek pişiriliyor

İsrail'in yoğun bombardımanı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde Filistinli bir gönüllü, hayırseverlerin de desteğiyle Han Yunus'taki binlerce sığınmacı için odun ateşinde yemek hazırlıyor.

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