15 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Gazze'nin güneyine sığınan Filistinlilere yakıt olmadığı için odun ateşinde yemek pişiriliyor

Gazze'nin güneyine sığınan Filistinlilere yakıt olmadığı için odun ateşinde yemek pişiriliyor

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.10.2023 23:08
İsrail'in yoğun bombardımanı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde Filistinli bir gönüllü, hayırseverlerin de desteğiyle Han Yunus'taki binlerce sığınmacı için odun ateşinde yemek hazırlıyor.
A Haber ekipleri isyan etti: BM sınıfta kaldı A HABER EKİPLERİ İSYAN ETTİ: BM SINIFTA KALDI
İsrail askerlerinden A Haber muhabirine müdahale İSRAİL ASKERLERİNDEN A HABER MUHABİRİNE MÜDAHALE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yakıt yok! Böyle yemek pişiriliyor
Yakıt yok! Böyle yemek pişiriliyor
Kimin ne kadar askeri gücü var?
Kimin ne kadar askeri gücü var?
ABD’li Blinken Başkan Erdoğan’ın sözünü dinledi
ABD'li Blinken Başkan Erdoğan'ın sözünü dinledi
Gazze her taraftan kuşatma altında
Gazze her taraftan kuşatma altında
Batı Şeria’da son durum ne?
Batı Şeria'da son durum ne?
Gazze sınırında patlama sesleri
Gazze sınırında patlama sesleri
Talep ABD’den geldi! Bakan Fidan...
Talep ABD'den geldi! Bakan Fidan...
Tel Aviv’de Netanyahu karşıtı protesto
Tel Aviv’de Netanyahu karşıtı protesto
Aşkelon’a roketli saldırı anı!
Aşkelon’a roketli saldırı anı!
İmamoğlu İstanbul’u kendi haline bırakmış!
İmamoğlu İstanbul'u kendi haline bırakmış!
İsrail’in saldırına havanlı karşılık
İsrail’in saldırına havanlı karşılık
İsyan ettiler: BM sınıfta kaldı!
İsyan ettiler: BM sınıfta kaldı!
Daha Fazla Video Göster