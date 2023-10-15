İsrail askerleri güle oynaya katliama gidiyor! A Haber ekipleri isyan etti: Birleşmiş Milletler ile benim aramda ne fark kaldı? BM sınıfta kaldı

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu: Sderot'tayız. Her saat her dakika yeni bir sevkiyat görmek mümkün. Kısa süre önce yine bir sevkiyat gerçekleşti. Çok sayıda zırhlı araç Gazze sınırına doğru ilerledi. Bir yandan bombardıman da devam ediyor.