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Haberler Galeri İsrail askerleri güle oynaya katliama gidiyor! A Haber ekipleri isyan etti: Birleşmiş Milletler ile benim aramda ne fark kaldı? BM sınıfta kaldı

İsrail askerleri güle oynaya katliama gidiyor! A Haber ekipleri isyan etti: Birleşmiş Milletler ile benim aramda ne fark kaldı? BM sınıfta kaldı

Gazze 9 gündür işgalci İsrail tarafından bombalanıyor. A Haber ekipleri ilk andan itibaren dünyanın gözünü çevirdiği bölgeden sıcak gelişmeleri anbean aktarıyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, bölgedeki izlenimlerini anlattı. İsrail askerlerinin katliama güle oynaya gittikleri görüntülendi. A Haber ekipleri katliamı izleyen BM'ye isyan etti.

A Haber
Giriş Tarihi: 15.10.2023 18:08 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 18:10
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İsrail askerleri güle oynaya katliama gidiyor! A Haber ekipleri isyan etti: Birleşmiş Milletler ile benim aramda ne fark kaldı? BM sınıfta kaldı

İşgalci İsrail ordusu 9 gündür Gazze'yi bombalıyor, sivilleri katlediyor.

Can kayıplarının arttığı bölgede hastaneler alarm veriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İsrail askerleri güle oynaya katliama gidiyor! A Haber ekipleri isyan etti: Birleşmiş Milletler ile benim aramda ne fark kaldı? BM sınıfta kaldı

A Haber ekipleri ilk andan itibaren dünyanın gözünü çevirdiği bölgeden sıcak gelişmeleri anbean aktarıyor.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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İsrail askerleri güle oynaya katliama gidiyor! A Haber ekipleri isyan etti: Birleşmiş Milletler ile benim aramda ne fark kaldı? BM sınıfta kaldı

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu: Sderot'tayız. Her saat her dakika yeni bir sevkiyat görmek mümkün. Kısa süre önce yine bir sevkiyat gerçekleşti. Çok sayıda zırhlı araç Gazze sınırına doğru ilerledi. Bir yandan bombardıman da devam ediyor.

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İsrail askerleri güle oynaya katliama gidiyor! A Haber ekipleri isyan etti: Birleşmiş Milletler ile benim aramda ne fark kaldı? BM sınıfta kaldı

CANLI YAYINDA GAZZE BOMBALANIYOR

Hemen arkamda görmüş olduğun o yoğun dumanın çıktığı nokta Gazze. Hava saldırıları Gazze'ye halihazırda devam ediyor.

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İsrail askerleri güle oynaya katliama gidiyor! A Haber ekipleri isyan etti: Birleşmiş Milletler ile benim aramda ne fark kaldı? BM sınıfta kaldı

Canlı yayında Gazze'nin vurulma anlarını bir kez daha ekrana getiriyoruz.