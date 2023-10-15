HaberlerGaleriİsrail askerleri güle oynaya katliama gidiyor! A Haber ekipleri isyan etti: Birleşmiş Milletler ile benim aramda ne fark kaldı? BM sınıfta kaldı
İsrail askerleri güle oynaya katliama gidiyor! A Haber ekipleri isyan etti: Birleşmiş Milletler ile benim aramda ne fark kaldı? BM sınıfta kaldı
Gazze 9 gündür işgalci İsrail tarafından bombalanıyor. A Haber ekipleri ilk andan itibaren dünyanın gözünü çevirdiği bölgeden sıcak gelişmeleri anbean aktarıyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, bölgedeki izlenimlerini anlattı. İsrail askerlerinin katliama güle oynaya gittikleri görüntülendi. A Haber ekipleri katliamı izleyen BM'ye isyan etti.