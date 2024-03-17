17 Mart 2024, Pazar
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Gazzeliler yabani bitkiler yiyerek yaşıyor
Terör devleti katil İsrail'in soykırımından kurtulabilen Gazzeliler artık açlıktan ölüyor. Özellikle çocuklar... UNICEF, Gazze'nin kuzeyindeki çocuklarda yetersiz beslemenin iki katına çıktığını duyurdu. En az 23 çocuk açlıktan öldü. Gazzeliler artık ağaç yaprağı ve yabani bitkileri yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor.