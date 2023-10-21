22 Ekim 2023, Pazar
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Gazzeli doktor Fadia Malhis A Haber'de
Soykırımcı İsrail, Gazze’de katliama devam ediyor. Bombalarıyla kadın, yaşlı, çocuk demeden sivilleri hayattan kopardı. A Haber'e bağlanan Filistin Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis ise ülkedeki sağlık durumu hakkında acil durum çağrısı yaptı. Malhis, "Bugün akaryakıt girmesini bekliyorduk ama gelmedi. 130 bebeği battaniyeyle ısıtmaya çalışıyoruz. Birkaç saatlik yakıtımız kaldı." dedi. Öte yandan Malhis ile canlı bağlantı sırasında ekranlara bomba sesleri yansıdı. Malhis, evinin bulunduğu bölgenin bombalandığını belirtti.