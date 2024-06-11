Gazze’de ateşkese BMGK’dan onay! A Haber Kudüs’te

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD'nin sunduğu Gazze'de ateşkes ilan edilmesini öngören teklifi dün gece kabul etti. 15 üyeli BMGK'da yapılan oylamada, karar tasarısına 14 "evet" oyu çıktı, Rusya "çekimser" kaldı. İsrail'den ve Hamas'tan ateşkes kararına ilişkin açıklamalar ise art arda geldi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Kudüs'ten aktardı.

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