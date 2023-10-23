23 Ekim 2023, Pazartesi
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Gazze’de 12 hastane hizmet dışı kaldı! 57 sağlık personeli hayatını kaybetti
İsrail’in Gazze’ye yönelik sivil katliamında insanların sığındığı ve yaralıların tedavi gördüğü 12 hastane hizmet dışı kaldı. İsrail tarafından yapılan saldırılarda 57 sağlık personeli de hayatını kaybetti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Filistinli doktor Prof. Dr. Mahmud Mustafa Osman değerlendirdi.