Gazze sınırında şu an neler yaşanıyor?

Gazze’de ateşkes bıçak sırtında… İsrail, Hamas’ı ateşkese uymamakla suçlarken, Gazze’ye insani yardım girişlerine de izin vermeyi reddediyor. Öte yandan İsrail ordusu, Gazze’nin sadece bir kısmından çekildi. Refah Sınır Kapısı ise hâlâ açılmadı. Detayları A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt aktardı.

