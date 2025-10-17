17 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Gazze sınırında şu an neler yaşanıyor?
Gazze sınırında şu an neler yaşanıyor?

Gazze sınırında şu an neler yaşanıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.10.2025 18:47
Gazze’de ateşkes bıçak sırtında… İsrail, Hamas’ı ateşkese uymamakla suçlarken, Gazze’ye insani yardım girişlerine de izin vermeyi reddediyor. Öte yandan İsrail ordusu, Gazze’nin sadece bir kısmından çekildi. Refah Sınır Kapısı ise hâlâ açılmadı. Detayları A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazze sınırında şu an neler yaşanıyor?
Komisyon titiz bir çalışma yürütüyor, henüz rapor yok
"Komisyon titiz bir çalışma yürütüyor, henüz rapor yok"
Gazze sınırında şu an neler yaşanıyor?
Gazze sınırında şu an neler yaşanıyor?
Bakan Hakan Fidan’dan net Gazze mesajı!
Bakan Hakan Fidan'dan net Gazze mesajı!
AFAD’dan depreme karşı önlem paketi!
AFAD'dan depreme karşı önlem paketi!
Savaşların seyrini değiştiren milli mühimmatlar!
Savaşların seyrini değiştiren milli mühimmatlar!
Dünyada Sıfır Atık mümkün mü?
Dünyada Sıfır Atık mümkün mü?
İki yıllık bombardımanın en ağır tablosu
İki yıllık bombardımanın en ağır tablosu
Nuri Pakdil’in Kudüs sevdası
Nuri Pakdil'in Kudüs sevdası
İşte Yamtar bomba yükleme aracı!
İşte Yamtar bomba yükleme aracı!
İşte milli gemi projesinin korvetleri
İşte milli gemi projesinin korvetleri
CHP’de mutlak butlan çatlağı!
CHP’de mutlak butlan çatlağı!
2,5 saatlik telefon diplomasisi!
2,5 saatlik telefon diplomasisi!
Daha Fazla Video Göster