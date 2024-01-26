Gazze derinlerinde İsrail köşeye mi sıkıştı? Hamas İsrail’i nereye çekti

İsrail Gazze sokaklarında büyük kayıplar vermeye devam ediyor. Gazze'de rüzgar tersine mi döndü? Çatışmalarda "yeni aşama" mı başladı? Şehir savaşları İsrail'in sonu mu olacak? A Haber Arka Plan programına konuk olan askeri stratejist Kemal Olçar ve emekli kurmay albay Eray Güçlüer sahadan gelen son görüntüleri yorumladı.

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