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Gazze derinlerinde İsrail köşeye mi sıkıştı? Hamas İsrail’i nereye çekti

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.01.2024 09:16
İsrail Gazze sokaklarında büyük kayıplar vermeye devam ediyor. Gazze'de rüzgar tersine mi döndü? Çatışmalarda "yeni aşama" mı başladı? Şehir savaşları İsrail'in sonu mu olacak? A Haber Arka Plan programına konuk olan askeri stratejist Kemal Olçar ve emekli kurmay albay Eray Güçlüer sahadan gelen son görüntüleri yorumladı.
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