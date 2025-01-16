16 Ocak 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Gazze ateşkesi başlamadan bitecek mi?
Dün akşam Gazze için 15 ay sonra ateşkes kararı çıktı. Ateşkesin yürürlüğe gireceği gün 19 Ocak. Ancak son gelişmeler ateşkesin daha başlamadan biteceği işaretlerini taşıyor. İsrail, Hamas'ı suçlayıp anlaşmanın onayını ertelerken, Hamas ateşkese bağlı olduğunu duyurdu. AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, A Haber canlı yayınında son gelişmeleri aktardı.