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Gaziantep’te feci kaza! En acı anons: A Haber muhabiri gözyaşlarını tutamadı

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.08.2022 13:05
Güncelleme:20.08.2022 13:06
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, 2 meslektaşının da hayatını kaybettiği kazaya ilişkin detayları anlatırken canlı yayında gözyaşlarını tutamadı boğazı düğümlendi.
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