20 Ağustos 2022, Cumartesi
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Gaziantep’te feci kaza! En acı anons: A Haber muhabiri gözyaşlarını tutamadı
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, 2 meslektaşının da hayatını kaybettiği kazaya ilişkin detayları anlatırken canlı yayında gözyaşlarını tutamadı boğazı düğümlendi.