Gaziantep'te CHP'lilerin saldırısına uğrayan AK Partililer A Haber'de: 14 Mayıs’ta karşılığını almış olacaklar

Seçime kısa bir süre kala yeni bir provokasyon yaşandı. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde AK Partili gençler, CHP'lilerin saldırısına uğradı. Yaralananlar oldu. Silahla havaya ateş açan CHP belediye meclis üyesi gözaltına alındı. Yaralılarla telefonda görüşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçmiş olsun dileğinde bulundu. Saldırıya uğrayan gençler yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

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