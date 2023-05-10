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Gaziantep'te CHP'lilerin saldırısına uğrayan AK Partililer A Haber'de: 14 Mayıs’ta karşılığını almış olacaklar

A Haber
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Giriş: 10.05.2023 12:19
Seçime kısa bir süre kala yeni bir provokasyon yaşandı. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde AK Partili gençler, CHP'lilerin saldırısına uğradı. Yaralananlar oldu. Silahla havaya ateş açan CHP belediye meclis üyesi gözaltına alındı. Yaralılarla telefonda görüşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçmiş olsun dileğinde bulundu. Saldırıya uğrayan gençler yaşadıklarını A Haber'e anlattı.
Saldırıya uğrayan AK Partililer A Haberde SALDIRIYA UĞRAYAN AK PARTİLİLER A HABER'DE

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