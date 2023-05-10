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Haberler Galeri Gaziantep'te CHP'lilerin saldırısına uğrayan AK Partililer A Haber'de: 14 Mayıs’ta karşılığını almış olacaklar

Gaziantep'te CHP'lilerin saldırısına uğrayan AK Partililer A Haber'de: 14 Mayıs’ta karşılığını almış olacaklar

Seçime kısa bir süre kala yeni bir provokasyon yaşandı. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde AK Partili gençler, CHP'lilerin saldırısına uğradı. Yaralananlar oldu. Silahla havaya ateş açan CHP belediye meclis üyesi gözaltına alındı. Yaralılarla telefonda görüşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçmiş olsun dileğinde bulundu. Saldırıya uğrayan gençler yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 10.05.2023 12:18 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 12:20
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Gaziantep’te CHP’lilerin saldırısına uğrayan AK Partililer A Haber’de: 14 Mayıs’ta karşılığını almış olacaklar

AK Partili gençler CHP'lilerin taşlı ve sopalı saldırısına uğradı. Provakasyonun adresi Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi.

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Gaziantep’te CHP’lilerin saldırısına uğrayan AK Partililer A Haber’de: 14 Mayıs’ta karşılığını almış olacaklar

AK Partinin seçim çalışmaları kapsamında stant kuruluyordu.

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Gaziantep’te CHP’lilerin saldırısına uğrayan AK Partililer A Haber’de: 14 Mayıs’ta karşılığını almış olacaklar

CHP'li bir grup alan giderek AK Parti standını devirdi seçim aracına zarar verdi, taş ve sopalarla ak partili gençlere saldırdı.

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Gaziantep’te CHP’lilerin saldırısına uğrayan AK Partililer A Haber’de: 14 Mayıs’ta karşılığını almış olacaklar

Bu sırada CHP Şehitkamil belediye meclis üyesi bir kişi silahla havaya ateş açtı.

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Gaziantep’te CHP’lilerin saldırısına uğrayan AK Partililer A Haber’de: 14 Mayıs’ta karşılığını almış olacaklar

Olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.