Gaziantep'te CHP'li isimlerden AK Parti standına silahlı saldırı! 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Seçimlere artık çok az bir süre kalırken Gaziantep'te bulunan AK Parti standına CHP'li isimler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İlk olarak taş ve sopa ile saldıran CHP'li isimlerin arasında yer alan CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar silahıyla havaya ateş açtı. Yaşanan arbedede 4 AK Partili isim yaralanırken bir kişinin kafasına silahın kabzasıyla vurulduğu tespit edildi.