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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin A Haber canlı yayınında gözyaşlarıyla anlattı | 6 Şubat depremlerinin 1. yılı

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 06.02.2024 06:47
A Haber “Asrın Felaketi’nin 1. yılında deprem bölgesinde. A Haber ekipleri son durumu canlı yayında aktardı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, depremin 1. yılında aynı vakitlerde yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşadı.
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