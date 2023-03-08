Gazeteci Yılmaz Özdil Sözcü TV'den neden kovuldu? Emin Pazarcı A Haber'de değerlendirdi

Yayın hayatına yaklaşık 1 hafta önce başlayan ve CHP'ye yakınlığı ile bilinen Sözcü Televizyonu peş peşe iddialarla gündeme gelirken alınan istifa kararları gündem oldu. Önce Meral Akşener'i savunduğu gerekçesiyle kanalın kurucularından olan Yılmaz Özdil görevinden alınırken sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kanala fon aktardığı iddiaları gündeme geldi. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı Özdil'in ayrılışına ilişkin "Halk sizden partili gibi davranmanızı değil gazeteci gibi davranmanızı ister" dedi. Sözcü TV'ye İmamoğlu tarafından fon sağlandığı iddialarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Pazarcı "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" dedi. İşte detaylar...