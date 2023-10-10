Gafların adamı Kılıçdaroğlu yine formunda! 10 Ekim diyemeyince gafları seriye bağladı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin basın toplantısında açıklamalarda bulunurken 10 Ekim Ankara Garı saldırısınında hayatını kaybedenleri anmak isteyince olanlar oldu. Bay Kemal gaf üzerine gaf yaparken partililerin uyarılarını da aldırış etmedi. İşte Kılıçdaroğlu kendinden emin tavırlarıyla gülümsediği o anlar...