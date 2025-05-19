Gabar’da tarihi anlar! Petrol kuyusunda vana açıldı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Şırnak’ın Gabar Dağı'nda “Gençler ile Kortej Yürüyüşü” yapıldı. Etkinlikte konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Bu dağlarda ölüm değil kardeşlik türküleri söylenecek. Bu vesileyle terörün ortadan kaldırılması için büyük bir mücadele veren kahramanlarımızı minnetle şükranla yad ediyoruz.” dedi. Öte yandan Gabar'da tarihi anlar yaşanırken ilk keşif kuyusundan numune alındı.

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