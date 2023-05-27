27 Mayıs 2023, Cumartesi
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Gabar Dağı'ndan bir güzel haber daha! Su kuyusundan da petrol fışkırdı
Petrol rezervinin bulunduğu Gabar Dağı bölgesinde ekiplerin çalışma yürüttüğü artezyen kuyusundan petrol çıktı. Şırnak Valisi Osman Bilgin yaptığı açıklamada "Orada 21. kuyu açıldı. Artezyen dediğimiz, yani bir su kuyusundan yoğun bir petrol çıktı. Bu da bizim için çok sevindirici. Tabii kuyunun tespit çalışmaları daha yeni aşamada." dedi.