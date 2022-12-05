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Gabar Dağı'nda petrol müjdesi! Türkiye'deki mevcut rezervin 2 katı petrol bulundu

A Haber
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Giriş: 05.12.2022 15:19
Şırnak'ta Gabar ile Cudi arasındaki noktada petrol bulundu. Petrolün Türkiye'deki mevcut rezervin iki katı olduğu belirtiliyor. 2023 yılının ilk müjdesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Değer olarak ise 250 milyar doların üstü işaret ediliyor. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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