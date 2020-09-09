09 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları FOX TV’nin yeni sunucusu Selçuk Tepeli'den seviyesiz yorum: Ne kadar düdüklendiğini anlamıyorsun

FOX TV’nin yeni sunucusu Selçuk Tepeli'den seviyesiz yorum: Ne kadar düdüklendiğini anlamıyorsun

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2020 12:29
Güncelleme:09.09.2020 12:35
ABD sermayesiyle Türkiye'de tetikçilik yapan FOX TV'nin yeni sunucusu Selçuk Tepeli, provokatör Fatih Portakal'ın seviyesizliğini devam ettiriyor. Tepeli, Türkiye'nin dört bir yanında hizmete açılan köprülere çamur attı ve köprü ücretleriyle ilgili, "Ne kadar düdüklendiğini anlamıyorsun" şeklinde skandal bir yorumda bulundu. Tepeli'nin bu yorumu tepkilere neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde Amerikan sermayesiyle Türkiye'de tetikçilik yapan FOX TV'den ayrılan provokatör Fatih Portakal'ın yerine ana haber bültenini Selçuk Tepeli sunmaya başlamıştı.

Tepeli dün akşam sunduğu bültende, Türkiye'ye kazandırılan köprülerle alakalı bir haberi anons etmeden önce konuya ilişkin yorumlar yaptı.

"NE KADAR DÜDÜKLENDİĞİNİ ANLAMIYORSUN"
Köprülerin ücretlerine ilişkin seviyesiz kelimelerle eleştiriler getiren Tepeli, "Üstünden geçsek de geçmesek de para ödediğimiz, geçerken de ne kadar ödediğimizi kestiremediğimiz çünkü bunun önüne arkasına bir takım otoyollar konuluyor. Geçen varsa bilir yani orada ne kadar düdüklendiğini gerçekten anlamıyorsun. Dolayısıyla öyle rahatsız edici bir şey ki.." ifadelerini kullandı.

Tepeli'nin bu seviyesiz cümleleri sosyal medyada dolaşıma girerken binlerce kullanıcının tepki göstermesine neden oldu.

FOXun spikeri Fatih Portakaldan Türkiyenin doğal gaz keşfi için gönülsüz paylaşım! Tepki yağdı... FOX'UN SPİKERİ FATİH PORTAKAL'DAN TÜRKİYE'NİN DOĞAL GAZ KEŞFİ İÇİN GÖNÜLSÜZ PAYLAŞIM! TEPKİ YAĞDI...
FOX TV sunucusu Fatih Portakal da ‘kaçakçı’ çıktı! FOX TV SUNUCUSU FATİH PORTAKAL DA 'KAÇAKÇI' ÇIKTI!

FOX TV’nin yeni sunucusu Selçuk Tepeli'den seviyesiz yorum
FOX TV’nin yeni sunucusu Selçuk Tepeli'den seviyesiz yorum
İstanbul Valiliği'nden yeni koronavirüs tedbirleri
İstanbul Valiliği'nden yeni koronavirüs tedbirleri
A Haber askeri araçları görüntüledi
A Haber askeri araçları görüntüledi
Bakan Pakdemirli Hatay yangını açıklaması
Bakan Pakdemirli Hatay yangını açıklaması
Bu vebal CHP'nin! 30 kişi koronaya yakalandı
Bu vebal CHP'nin! 30 kişi koronaya yakalandı
MSB paylaştı! İzmir'in kurtuluşuna anlamlı klip
MSB paylaştı! İzmir'in kurtuluşuna anlamlı klip
Jandarma ve MİT'ten operasyon: Kıskıvrak yakalandılar
Jandarma ve MİT'ten operasyon: Kıskıvrak yakalandılar
Kemal Kılıçdaroğlu'nun korona cehaleti!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun korona cehaleti!
Marmara’da 4,1 büyüklüğünde deprem!
Marmara’da 4,1 büyüklüğünde deprem!
İmam hatiplilere Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu çağrısı!
İmam hatiplilere Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu çağrısı!
Akdeniz’deki Türkiye - Yunanistan gerilimiyle ilgili çarpıcı yorum: Yunanistan her şeyini kaybeder
Akdeniz’deki Türkiye - Yunanistan gerilimiyle ilgili çarpıcı yorum: Yunanistan her şeyini kaybeder
8 Eylül günlük verileri açıklandı
8 Eylül günlük verileri açıklandı
Daha Fazla Video Göster