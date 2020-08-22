FOX'un spikeri Fatih Portakal'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için gönülsüz paylaşım! Tepki yağdı...

Başkan Erdoğan, Karadeniz'deki sondajda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedildiğini belirterek, "Yani bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek." dedi.



Türkiye'nin yıllardır özlemini duyduğu bu haber tüm vatandaşları sevince boğarken, FOX haber sunucusu Fatih Portakal'dan zoraki ve ilginç bir açıklama geldi.

TEPKİ TOPLAYAN MESAJ



Böylesine milli bir konuda eleştiri yaparak vatandaşlardan büyük tepki almaktan çekinen Portakal, sosyal medya hesabından ilginç bir mesaj yayınladı.



