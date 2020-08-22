FOX'un spikeri Fatih Portakal'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için gönülsüz paylaşım! Tepki yağdı...
Başkan Erdoğan, Karadeniz'deki sondajda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedildiğini tüm dünyay duyurdu. Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi sonrası ABD'li Yahudi medya patronu Rupert Murdoch'un kanalı FOX TV'de haber spikerliği yapan Fatih Portakal'dan zoraki bir hayırlı olsun açıklaması geldi. Fatih Portakal'ın gönülsüz ve ilginç paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı.
Başkan Erdoğan, Karadeniz'deki sondajda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedildiğini belirterek, "Yani bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek." dedi.
Türkiye'nin yıllardır özlemini duyduğu bu haber tüm vatandaşları sevince boğarken, FOX haber sunucusu Fatih Portakal'dan zoraki ve ilginç bir açıklama geldi.
TEPKİ TOPLAYAN MESAJ
Böylesine milli bir konuda eleştiri yaparak vatandaşlardan büyük tepki almaktan çekinen Portakal, sosyal medya hesabından ilginç bir mesaj yayınladı.
Fatih Portakal, 'Hayırlı olsun' diyerek başladığı mesajını "Şimdi kullandığımız doğalgaz ucuzlayacak mı? Cebimiz biraz olsun bugünden itibaren rahatlayacak mı? Ucuzlamanın yurttaş olarak mujdesini ne zaman duyacağız?" sözleriyle bitirdi.
Fatih Portakal'ın tepki almamak için denediği bu yol ise işe yaramadı. Portakal'ın ilginç mesajını sosyal medyada yorum yağmuruna tutan vatandaşlar bu paylaşıma tepki gösterdi.