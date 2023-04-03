03 Nisan 2023, Pazartesi
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FOX TV'de parodi haberi gerçek diye sundular! Gerçek ortaya çıkınca yayından kaldırdılar...
Yaptığı yayınlarla 7'li koalisyonun yayın organı gibi bir yayın politikası sergileyen FOX TV'de büyük bir skandala imza atıldı. FOX sunucusu İlker Karagöz, "Ganalı emlakçıyla Kamerunlu kiracı" haberinin parodisini gerçek bir haber gibi izleyicilerine aktarırken sosyal medya fenomeni Mahsun Karaca tarafından uyarıldı. Uyarı sonrası yalanı sürdüren Karagöz "Dahası olmayacak şey de değil." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...