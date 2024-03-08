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Fon vurgunu davasında 4. duruşma! Futbolcular duruşmaya katılacak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.03.2024 09:23
Milyonlarca dolarlık fon vurgunu davası sürüyor. 252 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan ve 7 sanığın yargılandığı davanın 4. duruşması bugün görülecek. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
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Fon vurgunu davasında 4. duruşma!
Fon vurgunu davasında 4. duruşma!
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