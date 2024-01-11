11 Ocak 2024, Perşembe
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Fişlerde KDV oyunu | Düşük KDV ile vergi kaçırma hesapları! Neden fiş ve fatura almalıyız?
Restoranlar, eczaneler, fırınlar... Bazı işletmeler tüketiciye ya da müşteriye fiş kesiyor ama bunu sadece yüzde 1'lik KDV oranı olarak yansıtıyor. Bu kurnazlığın bir nedeni var. Vergi kaçırmak. Birçoğumuz dikkat etmiyoruz ama vatandaş olarak bizlere de bakın hangi görevler düşüyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.