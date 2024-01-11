11 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Fişlerde KDV oyunu | Düşük KDV ile vergi kaçırma hesapları! Neden fiş ve fatura almalıyız?

Fişlerde KDV oyunu | Düşük KDV ile vergi kaçırma hesapları! Neden fiş ve fatura almalıyız?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.01.2024 10:18
Güncelleme:11.01.2024 10:28
Restoranlar, eczaneler, fırınlar... Bazı işletmeler tüketiciye ya da müşteriye fiş kesiyor ama bunu sadece yüzde 1'lik KDV oranı olarak yansıtıyor. Bu kurnazlığın bir nedeni var. Vergi kaçırmak. Birçoğumuz dikkat etmiyoruz ama vatandaş olarak bizlere de bakın hangi görevler düşüyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bozuk yok ayakları! Fişte KDV oyunları
"Bozuk yok" ayakları! Fişte KDV oyunları
Çete ayaklanması büyüyor! Üniversiteye baskın!
Çete ayaklanması büyüyor! Üniversiteye baskın!
Büyüyen Türkiye’den kim, neden rahatsız?
Büyüyen Türkiye’den kim, neden rahatsız?
Kırmızı bültenler paket!
Kırmızı bültenler paket!
DEM’lenme zamanı! Ne isteyecekler?
DEM'lenme zamanı! Ne isteyecekler?
CHP’li belediyede çamurlu su skandalı
CHP'li belediyede çamurlu su skandalı
İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?
İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?
Yeni berber fiyatları tartışması!
Yeni berber fiyatları tartışması!
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret!
DEM Parti'den CHP'ye ziyaret!
Ege Denizi’nde korkutan deprem!
Ege Denizi'nde korkutan deprem!
CHP toplantısındaki gerginliğin sebebi!
CHP toplantısındaki gerginliğin sebebi!
Son dakika | CHP PM toplantısında gerginlik!
Son dakika | CHP PM toplantısında gerginlik!
Daha Fazla Video Göster