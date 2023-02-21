Fırsatçılara "emlakçı" engeli

İlk etapta yurtlara, otellere yerleştirilen depremzedeler, gittikleri şehirlerde, yavaş yavaş ev arayışlarına da başladı. Ancak işleri onlar için zorlaştıran fırsatçılar da çıktı ortaya. Kira bedelini 15 gün içinde 2-3 katına çıkaran fırsatçı ev sahiplerine bu kez emlakçılar "dur" dedi. Bazı emlak uzmanları, kiralık ve satılık ev fiyatlarını yükseltenlere aracılık etmeyeceklerini duyurdular.

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