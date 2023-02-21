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Fırsatçılara "emlakçı" engeli

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Giriş: 21.02.2023 10:35
Güncelleme:21.02.2023 10:41
İlk etapta yurtlara, otellere yerleştirilen depremzedeler, gittikleri şehirlerde, yavaş yavaş ev arayışlarına da başladı. Ancak işleri onlar için zorlaştıran fırsatçılar da çıktı ortaya. Kira bedelini 15 gün içinde 2-3 katına çıkaran fırsatçı ev sahiplerine bu kez emlakçılar "dur" dedi. Bazı emlak uzmanları, kiralık ve satılık ev fiyatlarını yükseltenlere aracılık etmeyeceklerini duyurdular.
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