02 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
02.01.2020

Firari FETÖ'cü Harun Çelik Arnavutluk’tan Türkiye'ye getirildi

Türkiye yurtdışına kaçan FETÖ’cüleri bir bir yakalayıp geri getiriyor. Son olarak, FETÖ firarisi Harun Çelik, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Arnavutluk’tan Türkiye’ye getirildi.

Türkiye firari FETÖ'cüleri adım adım izleyip bulundukları ülkelerden alıp Türkiye'ye getiriyor.

Buna son örnek, kaçtığı Arnavutluk'ta yakalanıp 5 ay hapis yatan FETÖ firarisi Harun Çelik'ti.

FETÖ'cü Çelik, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Arnavutluk'tan teslim alınıp uçakla Türkiye'ye getirildi.

İadesini engellemeye çalışan FETÖ'cülerin, Çelik'e bayılma numarası yapması için seslendiği bir video ortaya çıktı.

Arnavutluk Havaalanı'nda çekilen görüntülerde FETÖ'cülerin Çelik'in iadesini engellemek çabaladığı görülüyor.









kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FETÖ'cülere büyük şok! Firari isim Türkiye'ye getirildi
FETÖ'cülere büyük şok! Firari isim Türkiye'ye getirildi
CHP'den FETÖ yapılanmasını ifşa ettiğim için ihraç edildim
"CHP'den FETÖ yapılanmasını ifşa ettiğim için ihraç edildim"
A Haber Çukurca'da Mehmetçik'le!
A Haber Çukurca'da Mehmetçik'le!
Almanya’da esir Türk bebekler! Alman makamları Türk aileleri hedef alıyor
Almanya’da esir Türk bebekler! Alman makamları Türk aileleri hedef alıyor
Ortadoğu'daki kaosun perde arkasında ne var?
Ortadoğu'daki kaosun perde arkasında ne var?
Hükümetten flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması: Onayladık
Hükümetten flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması: Onayladık
Bakanlıktan rezerv açıklaması
Bakanlıktan rezerv açıklaması
Bakan Kurum'dan flaş termik santral açıklaması
Bakan Kurum'dan flaş termik santral açıklaması
Modern çağda değişen 'Hak'
Modern çağda değişen 'Hak'
Çeyrek asırdır dinmeyen acı!
Çeyrek asırdır dinmeyen acı!
Bakanlık yürek dağlayan o görüntüleri paylaştı
Bakanlık yürek dağlayan o görüntüleri paylaştı
Hain saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı
Hain saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı
Daha Fazla Video Göster