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Filistinli iş adamını öldürenler yakalandı! Nasıl kaçtılar? Nasıl yakalandılar?

Filistinli iş adamını öldürenler yakalandı! Nasıl kaçtılar? Nasıl yakalandılar?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.08.2024 09:44
İstanbul Kağıthane'de maskeli kişiler, bir otomobile silahlı saldırı düzenlemiş olayda Filistinli iş insanı hayatını kaybetmiş 2 kişi de yaralanmıştı. İstanbul Emniyeti yurt dışına kaçan 3 şüphelinin de yakalandığını açıkladı. İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, konu ile ilgili detayları canlı yayında anlattı.
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Nasıl kaçtılar? Nasıl yakalandılar?
Nasıl kaçtılar? Nasıl yakalandılar?
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