Filistinli iş adamını öldürenler yakalandı! Nasıl kaçtılar? Nasıl yakalandılar?

İstanbul Kağıthane'de maskeli kişiler, bir otomobile silahlı saldırı düzenlemiş olayda Filistinli iş insanı hayatını kaybetmiş 2 kişi de yaralanmıştı. İstanbul Emniyeti yurt dışına kaçan 3 şüphelinin de yakalandığını açıkladı. İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, konu ile ilgili detayları canlı yayında anlattı.

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