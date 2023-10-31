- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Filistinli ailenin dramı! İşgalci İsrailli yerleşimciler evlerini açık cezaevine çevirdi
İşte bu Filistin'deki işgalin en net fotoğrafı... Bir tarafta Yahudi yerleşimciler diğer tarafta da mahallenin tam ortasında, Filistinli Garip ailesi.
Mahalle işgal altında. Yıkılmayıp ayakta kalansa sadece Garip ailesinin evi...
Ama katil İsrail evlerini 4-5 metrelik tellerle çevirip, açık hava hapishanesine çevirdi.
Demir kapılar, dört beş metrelik bu teller. Burası Filistinli Garip ailesinin yaşadığı ev. Öyle ki 1979 yılından beri mahalle işgal altındaydı ve kala kala bu mahallede Garip ailesi kaldı.
6 kişilik Garip ailesi her gün Yahudi yerleşimciler tarafından zulme uğruyor. 7 Ekim'deki saldırı sonrası gazla, silahlı saldırıyla, evlerinden çıkmaları için her türlü şiddeti görüyorlar.
Açıkhava hapishanesine dönen eve başkalarının giriş çıkışı yasak. Hatta kendisi bile dışarı çıksa, evine bir daha dönemeyebilir. Bu yüzden altı kişilik aile böyle utanç duvarının arkasında yaşamaya devam ediyor. Tek istekleri kendi topraklarında özgürce yaşayabilmek.