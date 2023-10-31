Filistinli ailenin dramı! İşgalci İsrailli yerleşimciler evlerini açık cezaevine çevirdi

Katil İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulmün belki de en net fotoğrafı... Yıllardır ata topraklarında yaşayan Garip ailesi, işgalci İsrailli yerleşimcilerin ortasında adeta yaşam mücadelesi veriyor. Etrafı metrelerce yükseklik duvar ve elektrikli tellerle çevrili alana kısılıp kalan Filistinli aile yaşadıkları zorlukları A Haber muhabiri Özlem aktay ve Arif Soner Kalkan'a anlattı.

İşte bu Filistin'deki işgalin en net fotoğrafı... Bir tarafta Yahudi yerleşimciler diğer tarafta da mahallenin tam ortasında, Filistinli Garip ailesi.

Mahalle işgal altında. Yıkılmayıp ayakta kalansa sadece Garip ailesinin evi...

Ama katil İsrail evlerini 4-5 metrelik tellerle çevirip, açık hava hapishanesine çevirdi.

Demir kapılar, dört beş metrelik bu teller. Burası Filistinli Garip ailesinin yaşadığı ev. Öyle ki 1979 yılından beri mahalle işgal altındaydı ve kala kala bu mahallede Garip ailesi kaldı.

6 kişilik Garip ailesi her gün Yahudi yerleşimciler tarafından zulme uğruyor. 7 Ekim'deki saldırı sonrası gazla, silahlı saldırıyla, evlerinden çıkmaları için her türlü şiddeti görüyorlar.

Açıkhava hapishanesine dönen eve başkalarının giriş çıkışı yasak. Hatta kendisi bile dışarı çıksa, evine bir daha dönemeyebilir. Bu yüzden altı kişilik aile böyle utanç duvarının arkasında yaşamaya devam ediyor. Tek istekleri kendi topraklarında özgürce yaşayabilmek.