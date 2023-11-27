27 Kasım 2023, Pazartesi
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Filistin sorunu ve Türkiye’nin rolü | ANALİZ
Mazlumların ve mağdurların yanında sergilediği hasbi tavrından hiç şaşmayan Türkiye, işgal altındaki Filistin'in haklı davasına da destek verdi her dönem. Öyle ki bugün de Gazze'de yaşanan insanlık dramını dünyaya duyurmak, katil İsrail'in saldırılarını engellemek ve barışın tesis edilmesi için ön cephede yer alıyor Türkiye. Detaylar analiz haberimizde...