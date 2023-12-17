Filistin için sahne alacaklar! Sanatçılar Gazze’nin sesi olacak

Atatürk Kültür Merkezi, önümüzdeki günlerde çok anlamlı bir konsere ev sahipliği yapacak. Aralarında dünyaca tanınmış isimlerin de olduğu sanatçılar, Filistin'e destek için sahneye çıkacak.

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