Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi’nde anahtar teslimini Başkan Erdoğan yapacak

Fikirtepe'de 15 bin konutun yapımı tamamlandı. İlk etabın ilk anahtarları bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hak sahiplerine verilecek. A Haber muhabiri Esra Keskin o noktadan detayları aktardı.

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