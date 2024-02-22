22 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Fidan ve Blinken'dan kritik görüşme! Bakan Fidan'dan G20 Toplantısı'nda ateşkes çağrısı: Gazze'deki vahşet bir an önce durdurulmalı

Fidan ve Blinken'dan kritik görüşme! Bakan Fidan'dan G20 Toplantısı'nda ateşkes çağrısı: Gazze'deki vahşet bir an önce durdurulmalı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.02.2024 01:23
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk oturumunda yaptığı konuşmada, Gazze'deki vahşetin bir an önce durdurulması gerektiğini vurgulayarak, uluslararası toplumu ve G20'yi ateşkes ve iki devletli çözüm için daha etkin rol oynamaya çağırdı. Öte yandan Bakan Fidan zirve kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dahil birçok ülkenin temsilcisiyle bir araya geldi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fidan ve Blinken’dan kritik görüşme!
Fidan ve Blinken'dan kritik görüşme!
Şahinler çetesine yeni operasyon!
"Şahinler çetesine" yeni operasyon!
Yapay zeka değil yapan zeka
"Yapay zeka değil yapan zeka"
Murat Kurum ile vatandaş arasında samimi diyalog!
Murat Kurum ile vatandaş arasında samimi diyalog!
TBMM’de Kürtçe tartışması!
TBMM’de Kürtçe tartışması!
Taksicilere ‘acil uyarı’ sistemi!
Taksicilere ‘acil uyarı’ sistemi!
CHP’liler önce kavga ediyor sonra istifa!
CHP'liler önce kavga ediyor sonra istifa!
İBB Başkanlığı için 52 kişi yarışacak!
İBB Başkanlığı için 52 kişi yarışacak!
KAAN’dan ilk uçuş!
KAAN’dan ilk uçuş!
CHP’de kriz bitmek bilmiyor!
CHP'de kriz bitmek bilmiyor!
Özel memleketinde aday gösteremedi
Özel memleketinde aday gösteremedi
20 bin FETÖ’cü yurt dışına kaçtı
20 bin FETÖ'cü yurt dışına kaçtı
Daha Fazla Video Göster