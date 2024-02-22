22 Şubat 2024, Perşembe
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Fidan ve Blinken'dan kritik görüşme! Bakan Fidan'dan G20 Toplantısı'nda ateşkes çağrısı: Gazze'deki vahşet bir an önce durdurulmalı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk oturumunda yaptığı konuşmada, Gazze'deki vahşetin bir an önce durdurulması gerektiğini vurgulayarak, uluslararası toplumu ve G20'yi ateşkes ve iki devletli çözüm için daha etkin rol oynamaya çağırdı. Öte yandan Bakan Fidan zirve kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dahil birçok ülkenin temsilcisiyle bir araya geldi.