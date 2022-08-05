FETÖ’nün eğitim faaliyeti Bosna’da engellendi! Bosna’da okuyan öğrenciler FETÖ’den korunuyor

FETÖ'nün eğitim yapılanması gençleri tuzağına çekmek için dünyanın bir çok yerinde çalışmalarını yürütüyor. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ise FETÖ'ye karşı büyük bir mücadele içerisinde. Saraybosna Üniversitesi Vakıf Başkanı Hasan Topalaoğlu FETÖ'nün eğitim çalışmalarına karşı yaptıkları faaliyetleri anlattı.

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