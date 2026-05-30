CHP'de çifte bayramlaşma: Kılıçdaroğlu ve Özel aynı anda sahaya çıkıyor
Ankara’da siyasetin kalbi bugün CHP’deki “çift listeli” bayramlaşma yarışıyla atıyor. Mahkeme kararıyla Genel Başkanlık koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde gövde gösterisine hazırlanırken; CHP Grup Başkanı Özgür Özel de aynı saatte Güvenpark’ta partililerle buluşacak. Genel merkez binasına asılan "Arınma Zamanı" pankartı ve Kılıçdaroğlu’nun vereceği mesajlar şimdiden siyaset kulislerini hareketlendirmiş durumda.