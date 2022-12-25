FETÖ’nün 17-25 Aralık’ta hükümete ve millete operasyon kalkışması nasıl başladı?

Sabah Gazetesi Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber’de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 17-25 Aralık kumpası ile ilgili canlı yayında bir sunum yaptı. Karaman, o dönem yaşanan yargıya darbe, hükümete ve millete operasyonun şifrelerini anlattı.

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