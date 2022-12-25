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FETÖ’nün 17-25 Aralık’ta hükümete ve millete operasyon kalkışması nasıl başladı?

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Giriş: 25.12.2022 23:06
Güncelleme:26.12.2022 00:02
Sabah Gazetesi Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber’de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 17-25 Aralık kumpası ile ilgili canlı yayında bir sunum yaptı. Karaman, o dönem yaşanan yargıya darbe, hükümete ve millete operasyonun şifrelerini anlattı.
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