FETÖ'den Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe! İşte 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin öncesi-sonrası ve bilinmeyenleri!

15 Temmuz 2016’da FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi ve öncesinin bilinmeyenleri ilk kez A Haber’de açıklandı. FETÖ, 5 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmak istedi ve dış merkezli plan başladı. Peki, 15 Temmuz darbe girişimi ne zaman ve nerede planlanmaya başlandı? Darbe planının arkasındaki isimler kimler? Önemli gelişmenin detaylarını Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek A Haber canlı yayında anlattı.

A Haber, 29 Ekim 2021 Cumhuriyet Bayramı'nın yıl dönümünde önemli bir yayına imza attı. Programda FETÖ'nün 2016'daki Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik darbe girişiminin perde arkası anlatıldı.

FETÖ-CHP İLİŞKİSİ VE "KONTROLLÜ DARBE" SÖYLEMİ

Darbe sonrası CHP tarafından sıklıkla dillendirilen "KONTROLLÜ DARBE" ifadelerini çökerten bilgileri Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek tek tek açıkladı.

İŞTE DARBEYE AÇILAN KAPI...

FETÖ, AK Parti'nin 1 Kasım 2015 seçimlerinden zaferle çıkması üzerine, darbe yapmaya karar verdi.

Darbe girişimini Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin Oruç planladı. Bu imamlar örgüt elebaşı ile görüşmek üzere defalarca ABD'ye gitti.

Mahrem imamlar farklı ülkeler üzerinden ABD'ye uçtu.

İŞTE UÇUŞ BİLGİLERİ:

1 Kasım seçimlerinden hemen sonra 9 Kasım 2015'te örgüte ait şirket adına Ankara Çankaya'da 3 katlı bir villa kiralandı.

Bu villada, Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş alt hiyerarşilerindeki askeri mahrem imamlarla toplantılar yaptı.

Öksüz, 27 Aralık 2015- 15 Temmuz 2016 arasında toplam 12 kez Ankara'daki darbeye hazırlık toplantılarına başkanlık yaptı. Darbe girişimini sevk ve idare edecek üst kurmay kadro belirlendi.

Mahrem imamlar darbe hazırlıklarını, sık sık elebaşı Fetullah Gülen'in yanına giderek iletti. Gülen'in talimatlarını da Türkiye'ye gelerek örgüt mensuplarına aktardı.

Gülen'le ilişkisini inkâr eden Kemal Batmaz'ı ABD İç Güvenlik Bakanlığı Gümrük ve Sınır Koruma Ofisi yalanladı.

ABD'den mahkemeye ulaşan rapora göre, Batmaz'ın mülakata alındığı gün Fetullah Gülen'in yanına gideceğini söylediği ortaya çıktı.

DARBENİN ŞİRESİ: KAPADOKYA

FETÖ elebaşı Gülen, darbe talimatını 19 Mart 2016'da herkul.org sitesinden 'sıfır sorun (!) - bamteli' başlığıyla yayınladığı sohbet videosuyla duyurdu.

Gülen 15.36'ncı saniyede, "Anti parantez umum adına konuşuyorum, umum İslam toplumu adına, Kapadokya sakinleri, oradaki serkarlar adına konuşuyorum" diye seslendi.

Gülen'in kullandığı şifre 'Kapadokya'ydı. Bu kelime örgüt Jargonunda TSK'yı sembolize ediyordu. Bir diğer şifre de Türkçe'de 'komutan', 'amir' anlamına gelen 'Serkar' kelimesiydi.

Elebaşı Fetullah Gülen. "serkarlar, ıslahat hareketini başlatın" diye konuştu.

'Jüpiter' kod isimli gizli tanık ifadesinde, "Gülen vaazında Kapadokya kelimesini kullandığında TSK'yı kastettiği örgüt jargonunda bilinir" dedi.

Murat Nal isimli FETÖ şüphelisi ise, "Kapadokya ismi Kara Kuvvetleri'nde bulunanlara karşılık gelir" dedi.

15 TEMMUZ'UN BİLİNMEYENLERİ

FETÖ elebaşı Gülen, 19 Mart 2016'daki kritik sohbetine 'haki' renk bir cübbe ile çıktı. İlk kez haki cübbe giymişti.

Bu renk seçimiyle, darbe girişimine katılacak olan askerlere subliminal bir mesaj vermek istiyordu.

O anda yanında, 15 Temmuz'da Akıncı'dan darbeyi yönetecek askeri mahrem imamlar; Adil Öksüz, Nurettin Oruç, Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek vardı.

ŞİFRELİ KELİMELER VE ANLAMI!

Tespitlere göre, örgüt jargonunda yeşil rengin karşılığı "TSK" idi.

FETÖ uzmanı Ümit Akdemir: Gülen, cemaat tarihinde hiç giymediği asker yeşili tonundaki cübbesini giyerek, cemaatin derin adamlarına ve TSK içerisindeki örgüt elemanlarına darbe mesajı verdi.

"Abi bozun namazı" 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde olan mahrem imam Hakan Çiçek, gelişmeleri anlık Pensilvanya'ya bildirdi.

Çiçek'in Pensilvanya'daki örgüt yöneticileriyle yaptığı mesajlaşmalar ortaya çıktı.

Çiçek'in darbe girişiminin öne alınması sonrası FETÖ elebaşının yanında bulunan 'Eczacı Abdi'ye 20.49'da gülen ile görüşmek isteğini iletti.

Aynı dakika içerisinde 'ölüm kalım', 'abi bozun namazı' şeklinde 2 ayrı mesaj daha yolladı.

Çiçek, 20.58'de ise 'aramak gerekirse sen yanında ol' diyerek, FETÖ'nün yanından ayrılmaması gerektiğini tembihledi.

ADİL ÖKSÜZ

31 Aralık 2015: Türkiye-İngiltere-ABD (gidiş)

3 Ocak 2016: ABD-İngiltere-Türkiye (dönüş)

KEMAL BATMAZ

14 Kasım 2015: Türkiye-İngiltere-ABD (gidiş)

10 Aralık 2015: ABD-İngiltere

11 Aralık 2015: İngiltere-Türkiye (dönüş)

1 Ocak 2016: Türkiye-İngiltere-ABD (gidiş)

4 Ocak 2016: ABD-İngiltere

5 Ocak 2016: İngiltere-Türkiye (dönüş)