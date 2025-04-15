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FETÖ’den tiyatro kisvesi altında propaganda!

FETÖ'den "tiyatro" kisvesi altında propaganda!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.04.2025 21:44
Avrupa'daki Türkiye karşıtı faaliyetlerine hız kesmeden devam eden FETÖ, bu kez balkanlarda kendini gösterdi. Bosna Hersek'te gösterilen FETÖ bağlantılı sözde tiyatro oyununda, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in propagandası yapıldı, Türkiye hedef alındı. Skandal sonrası Türkiye'den Bosna Hersek yönetimine protesto notası verildi.
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FETÖ’den tiyatro kisvesi altında propaganda!
FETÖ’den tiyatro kisvesi altında propaganda!
FETÖ'den "tiyatro" kisvesi altında propaganda!
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