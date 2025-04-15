FETÖ'den "tiyatro" kisvesi altında propaganda!

Avrupa'daki Türkiye karşıtı faaliyetlerine hız kesmeden devam eden FETÖ, bu kez balkanlarda kendini gösterdi. Bosna Hersek'te gösterilen FETÖ bağlantılı sözde tiyatro oyununda, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in propagandası yapıldı, Türkiye hedef alındı. Skandal sonrası Türkiye'den Bosna Hersek yönetimine protesto notası verildi.

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