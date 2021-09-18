18 Eylül 2021, Cumartesi
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Fethin sembolü Edirnekapı’nın hali içler acısı! Evsizler mesken tuttu, duvarlara yazılar yazıldı
Bir çağı kapatıp bir çapı açan İstanbul'un fethinin simgelerinden biri de Fatih Sultan Mehmet'in ve ordusunun şehre girdiği kapı. Bizans döneminde yapılan kara surlarının içinde yer alan Edirnekapı'nın bugünkü hali içler acısı. Tarihi mekan madde bağımlılarına ve evsizlere mesken oldu. Surlarda filizlenen ağaçlar ise tarihi yapıyı tehdit ediyor.