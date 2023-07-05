05 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları FBI'dan skandal liste! Bir milyondan fazla Müslüman'ı fişledi! 60'dan fazla ülke yüzlerce özel şirketle paylaştı

FBI'dan skandal liste! Bir milyondan fazla Müslüman'ı fişledi! 60'dan fazla ülke yüzlerce özel şirketle paylaştı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.07.2023 09:00
FBI'ın izleme listesi, ABD'deki bir milyondan fazla Müslüman'ın fişlendiğini kanıtladı. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinin kıdemli avukatı Gadeir Abbas, "ABD, Müslüman toplumunu kalıcı olarak gözetlemenin yolunu bulmaya karar verdi. Elektronik ortamda ve İslami toplulukların arasına yerleştirilen kişiler aracılığıyla takipler yapıldı" dedi. Abbas ayrıca, "11 Eylül'den bu yana FBI, Müslümanları gözetlemek ve tehdit olarak konumlandırmak üzere pek çok eğitim düzenledi. Milyonlarca Müslüman adından oluşan bu gizli listeye ulaşmamızın sebebi hükümetin denetimsizliği" ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
FBI’dan skandal liste!
FBI'dan skandal liste!
İstanbul otogarının kolonları alarm veriyor!
İstanbul otogarının kolonları alarm veriyor!
Babaya bir darbe daha
Babaya bir darbe daha
Türkiye mirasına sahip çıkıyor!
Türkiye mirasına sahip çıkıyor!
FETÖ firarisini parmak izi yakalattı!
FETÖ firarisini parmak izi yakalattı!
A Takımı’nı belirledi
A Takımı’nı belirledi
İzmir’de ticari araç izin ücretlerine fahiş zam!
İzmir’de ticari araç izin ücretlerine fahiş zam!
Başkan Erdoğan Safadi’yi kabul etti
Başkan Erdoğan Safadi’yi kabul etti
Halıcı konutlar A Haber drone kamerasında!
Halıcı konutlar A Haber drone kamerasında!
HDP’de yerel seçimler öncesi adaylık çıkmazı!
HDP'de yerel seçimler öncesi adaylık çıkmazı!
Başkan Erdoğan’dan önemli kabul
Başkan Erdoğan'dan önemli kabul
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıkıyor
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıkıyor
Daha Fazla Video Göster