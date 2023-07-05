05 Temmuz 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
FBI'dan skandal liste! Bir milyondan fazla Müslüman'ı fişledi! 60'dan fazla ülke yüzlerce özel şirketle paylaştı
FBI'ın izleme listesi, ABD'deki bir milyondan fazla Müslüman'ın fişlendiğini kanıtladı. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinin kıdemli avukatı Gadeir Abbas, "ABD, Müslüman toplumunu kalıcı olarak gözetlemenin yolunu bulmaya karar verdi. Elektronik ortamda ve İslami toplulukların arasına yerleştirilen kişiler aracılığıyla takipler yapıldı" dedi. Abbas ayrıca, "11 Eylül'den bu yana FBI, Müslümanları gözetlemek ve tehdit olarak konumlandırmak üzere pek çok eğitim düzenledi. Milyonlarca Müslüman adından oluşan bu gizli listeye ulaşmamızın sebebi hükümetin denetimsizliği" ifadelerini kullandı.