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Fatma Yasak'ı ölümle tehdit eden eşi Alper Tasalı tutuklandı! Fatma Yasak'tan flaş açıklama

İHA
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Giriş: 23.08.2021 12:45
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından ölüm tehditleri alan Fatma Yasak "ölmek istemiyorum" diyerek çağrıda bulundu. Savcılığın harekete geçmesiyle Alper Tasalı mahkemece tutuklandı. Açıklamalarda bulunan Fatma Yasak, "Barışacağımıza ikna edip polisi arayarak kurtuldum" dedi.
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