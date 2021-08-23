23 Ağustos 2021, Pazartesi
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Fatma Yasak'ı ölümle tehdit eden eşi Alper Tasalı tutuklandı! Fatma Yasak'tan flaş açıklama
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından ölüm tehditleri alan Fatma Yasak "ölmek istemiyorum" diyerek çağrıda bulundu. Savcılığın harekete geçmesiyle Alper Tasalı mahkemece tutuklandı. Açıklamalarda bulunan Fatma Yasak, "Barışacağımıza ikna edip polisi arayarak kurtuldum" dedi.