Fatih'te 2 bina yerle bir oldu: Vatandaşlar bir bir kurtarıldı

İstanbul’un Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi’nde bayramın üçüncü gününde meydana gelen şiddetli patlama sonrası bitişik nizam iki bina saniyeler içinde çöktü. Doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edilirken, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için zamana karşı büyük bir yarış başlatıldı. A Haber Muhabiri Hasan Zahid Ezim, olay yerindeki son durumu ve arama kurtarma çalışmalarındaki kritik detayları canlı yayında aktardı.